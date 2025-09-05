В Азербайджане вырос объем транзакций посредством систем быстрых денежных переводов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 августа в Азербайджане посредством систем быстрых денежных переводов в банки было переведено 186,1 млн манатов средств в рамках 304,2 тыс. транзакций.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 6,2 тыс. или 2,1% больше по количеству проведенных транзакций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по объему средств – на 21 млн манатов или 12,7%.

За отчетный период сумма одного платежа составила 611,6 маната, что на 57,6 маната или 10,4% больше показателя на 1 августа 2024 года.

При этом по состоянию на 1 августа в Азербайджане посредством систем быстрых денежных переводов вне банков было переведено 40,8 млн манатов средств в рамках 89,4 тыс. транзакций. Это на 6,9 тыс. или 7,2% меньше по количеству проведенных транзакций, чем за аналогичный период 2024 года, и на 2,9 млн манатов или 6,6% меньше по объему денежных средств.

За отчетный период сумма одного платежа составила 456,1 маната, что на 2 маната или 0,4% больше показателя на 1 августа 2024 года.