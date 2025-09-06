Тела двух человек извлечены из автомобиля после аварии в Баку (ФOTO) (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ/ Trend/ - Как сообщалось ранее, в Бинагадинском районе Баку, в поселке Биладжары, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Бакинского регионального центра, передает Trend со ссылкой на МЧС.
Сообщается, что в результате ДТП спасатели извлекли из автомобиля тела двух человек и передали их соответствующим службам.
Кроме того, силы МЧС обеспечили на месте происшествия необходимые меры безопасности.
Ведется расследование инцидента соответствующими органами.
6 сентября на мосту в районе Биладжары в Баку в 09:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль с регистрационным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки Changan с номером 90-ZY-012.
Об этом сообщает Trend ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.
В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
Ведется расследование инцидента.
Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend, 6 сентября в 09:40 в связи с ДТП в районе поселка Биладжары Бинагадинского района Баку поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.
По вызову на место были направлены пять бригад скорой помощи.
По имеющейся информации, три человека (1 мужчина, 2 женщины) были госпитализированы в медицинское учреждение. Один человек (мужчина) скончался до приезда медиков.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.