В Азербайджане увеличился объем производства строительного стекла

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено 6,002 миллиона квадратных метров строительного стекла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем производства строительного стекла увеличился на 2,4% или на 142,2 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 августа текущего года запасы готовой продукции составили 1,648 миллиона квадратных метров.

Отметим, что общий объем продукции в сфере производства строительных материалов в Азербайджане за январь-июль 2025 года составил 782,9 миллиона манатов, что на 5,8 процента меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.