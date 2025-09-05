Осуществлен первый прямой рейс авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Тебриз-Баку

БАКУ /Trend/ - Осуществлен первый прямой рейс ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку–Тебриз–Баку.

Как передает Trend, об этом в социальной сети «Х» написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Посол добавил, что рейсы авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Тегеран-Баку возобновятся завтра.

"После многолетнего перерыва, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, вчера вечером был осуществлён первый прямой рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршруту Баку-Тебриз-Баку. Первоначально рейсы будут выполняться два раза в неделю. С субботы возобновляется выполнение рейсов AZAL по маршруту Баку-Тегеран-Баку", - говорится в публикации.