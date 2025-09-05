В Ташкенте обсужден план двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФOTO)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 5 сентября 2025 10:33 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики, находится с визитом в Узбекистане для участия в штабных переговорах по обсуждению перспектив развития военного сотрудничества.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"В Ташкенте состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, на которой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.

В ходе визита был посещен Учебно-тренировочный центр горной подготовки «Чимган».

После ознакомления с центром азербайджанская делегация приняла участие в церемонии выпуска курса «Горный воин», в котором также участвовала группа военнослужащих Азербайджанской Армии", - говорится в сообщении ведомства.

