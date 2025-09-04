Huawei заинтересована в поддержке стратегий развития ИИ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Huawei заинтересована в поддержке стратегий Азербайджана по развитию искусственного интеллекта и цифровой экономики, а также в создании экосистемы.

Об этом в кулуарах мирового финала 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) 2025 года сказал Trend главный исполнительный директор компании Huawei Аллен Гэвин.

Он напомнил, что Huawei сотрудничает с Азербайджаном уже два десятилетия.

"Построить что-то можно только через партнёрство и сотрудничество - это касается не только бизнеса и государственных органов, но и университетских сетей, а также более широкой экосистемы. Мы заинтересованы в участии во всех этих направлениях. Поддерживая молодые таланты через академии, можно благодаря этим талантам начать формировать более сильный экономический центр в Азербайджане", - отметил Аллен Гэвин.

Он также поделился тем, как на основе глобального опыта Huawei может способствовать укреплению инфраструктуры кибербезопасности и развитию цифровой трансформации в Азербайджане.

"Вклад Huawei, как мы надеемся, обеспечивается нашим опытом, инновациями и технологиями. У нас уже есть более 140 000 активных патентов. Но это многосторонний процесс: внося свой вклад, мы одновременно получаем большой опыт благодаря поддержке молодых людей, правительства и институтов в Азербайджане. Это создаёт взаимную выгоду", - отметил он.

Аллен Гэвин рассказал, каким образом совместные инициативы Huawei и Азербайджана могут способствовать развитию местных ИКТ-талантов и инновационных экосистем.

"У нас есть целый ряд организационных процессов. Например, стажировочные программы, программы наставничества, учебные лагеря, конкурсы, поддержка академий и университетов, а также обучающие программы по 5G и искусственному интеллекту для университетских преподавателей. Всё это - усилия по сотрудничеству, и я считаю, что они создают взаимовыгодную базу как для Huawei, так и для Азербайджана. Хочу также отметить, что большинство сотрудников Huawei в Азербайджане - это азербайджанцы. То есть речь идёт не о "мы" и "они", а о "мы вместе". Я думаю, что ключевой момент в сотрудничестве - это открытость и постоянный обмен, а не просто указания, что нужно делать. Да, можно давать инструкции, но, как на ICPC, вы всегда учитесь у других. Мы разработали ряд патентов, накопили опыт и знания в сфере 5G, но мы постоянно учимся и адаптируемся, поэтому добавляем новые решения к нашим патентам", - подытожил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!