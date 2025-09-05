Так создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Ходжалы продолжаются работы по созданию Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, фундамент мемориального комплекса был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 24 февраля 2024 года.

В соответствии с распоряжением главы государства, создание Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида поручено министерству культуры. В настоящее время на территории ведутся строительные работы. Завершены железобетонные и кровельные работы. В ближайшее время начнется работа по внутренней отделке.

Контент Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида будет основан на дизайн-концепции, подготовленной Фондом Гейдара Алиева. Экспозиция, создаваемая Фондом Гейдара Алиева, будет включать в себя факты из истории Ходжалы, жизни в Ходжалы до резни 1992 года и Ходжалинского геноцида. Здесь также будет отражена информация о жертвах трагедии, о работе, проделанной по доведению до мира реалий в рамках кампании Фонда "Справедливость к Ходжалы" и т. д.

