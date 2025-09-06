Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и катарская Power International Holding обсудили возможности реализации совместных проектов

Экономика Материалы 6 сентября 2025 16:44 (UTC +04:00)
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и катарская компания Power International Holding рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в энергетическом секторе и реализации совместных проектов.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

«В рамках визита в Катар прошла встреча с президентом и генеральным директором компании Power International Holding Рамезом Аль-Хайятом. Мы подчеркнули особую важность реализации взаимовыгодных инициатив в экономической сфере. Обсудили возможности расширения сотрудничества с компанией в энергетическом секторе и реализации совместных проектов», — говорится в публикации.

