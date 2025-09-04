Состоялось 3-е заседание Оргкомитета III Игр стран СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 сентября под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Самира Шарифова состоялось 3-е заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.

Как сообщает Trend, на мероприятии были заслушаны презентации операционной компании "Бакинское городское кольцо" при министерстве молодежи и спорта о работе по подготовке к Играм.

В том числе была представлена информация о проводимой работе в таких направлениях, как аэропортовые операции, транспорт, безопасность, униформа, аккредитация, брендинг, мероприятия, награждение, билетная система, логистика, услуги общественного питания, уборка и управление отходами; административные вопросы, человеческие ресурсы, программа волонтёров III Игр СНГ, управление объектами, медиа-услуги и коммуникация, информационные технологии и трансляция, спортивные операции, подготовка к церемониям открытия и закрытия, а также подготовка спортивных сооружений к Играм.

