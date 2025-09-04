Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджана и Народным банком Китая

БАКУ/Trend/ - Между Центральным банком Азербайджанской Республики и Народным банком Китая подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, меморандум направлен на формирование правовой базы для сотрудничества между двумя структурами, укрепление двусторонних связей, а также содействие обмену информацией по передовому опыту. Помимо этого, стороны договорились о проведении встреч, семинаров и деловых визитов для обсуждения вопросов, связанных с монетарной политикой, финансовым сектором, платёжными системами и финансовыми технологиями.

Согласно информации, документ будет способствовать развитию как центрального банковского дела, так и финансового сектора в целом в обеих странах.

