Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/ Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена на нефть марки Azeri Light по базе CIF по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,41 доллара США или на 0,59%, составив 69,47 доллара за баррель.

Об этом сообщили Trend источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена за баррель нефти марки Azeri Light по базе FOB снизилась на 0,4 доллара или на 0,58%, составив 68 долларов.

Цена на сырую нефть марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,31 доллара или на 0,55%, составив 56,21 доллара за баррель.

Цена за баррель нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,39 доллара или на 0,57%, составив 67,32 доллара.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти установлена на уровне 70 долларов США.