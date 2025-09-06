Делегация Азербайджана принимает участие в Форуме медиа и аналитических центров Глобального Юга в Китае (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Под руководством исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Ахмеда Исмаилова делегация с представителями Центра социальных исследований, Центра анализа международных отношений и самого Агентства по развитию медиа, принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга, проходящем в китайской провинции Юньнань.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентства развития медиа Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии, открытие которого состоялось 6 сентября года, принимают участие около 500 представителей более 260 организаций из 110 стран, включая представителей международных и региональных организаций.

Форум, объединяющий медиа, мозговые центры, государственные учреждения, бизнес-сектор и академические учреждения, создает платформу для глубоких дискуссий по вопросам выработки консенсуса в области мира, выявления факторов, способствующих развитию, изучения новых форм сотрудничества и укрепления диалога между цивилизациями.

В рамках форума состоялась церемония обмена "Меморандумом о взаимопонимании о сотрудничестве в области медиа между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и информационным агентством Синьхуа Китайской Народной Республики", подписанным между исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмаиловым и президентом информационного агентства Синьхуа Китайской Народной Республики Фу Хуа.

Отметим, что в рамках форума будут организованы пленарные заседания, 4-й Юньнаньский международный форум по коммуникациям, технологиям искусственного интеллекта и медиа, Форум аналитических центров Глобального Юга, Форум молодежного диалога Глобального Юга и Форум всемирного наследия Глобального Юга.