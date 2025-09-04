Госслужба Азербайджана расследует кибератаки в Telegram

БАКУ /Trend/ - Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики начала расследование в связи с новой волной кибератак, осуществляемых через мессенджер Telegram.

Как передает Trend, об этом сообщила Госслужба специальной связи и информационной безопасности.

В настоящее время MRLab продолжает расследование для выявления киберпреступников, а также оценки масштаба и воздействия инцидентов.

С результатами первичного расследования можно ознакомиться на сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Госслужбы https://cert.gov.az/az/articles/telegram-istifadecilerine-qarsi-heyata-kecirilen-kiberhucumun-ilkin-tedqiqati

