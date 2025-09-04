Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)

Социум Материалы 4 сентября 2025 13:13 (UTC +04:00)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальную комнату великого мастера, открытую в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бехбудова в июне этого года, состоялся визит известных деятелей искусства, сообщает Trend Life.

Очаг культуры в разное время посетили народные артисты Джаван Зейналлы, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Наргиз Алиева и Севиндж Сариева, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, исполнители Ильхама Гасымова и Эльдар Гасымов, познакомившись с богатым наследием великого певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова (1915 - 1989).

Особое внимание заслуживает визит академика, заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рафаэля Гусейнова, который, посетив мемориальную комнату, рассказал о незаменимой роли мастера в азербайджанской музыкальной культуре.

Народный артист Джаван Зейналлы не только посетил мемориальную комнату, но и встретился с коллективом Театра песни, поделившись воспоминаниями о великом мастере. Он рассказал о многолетнем творческом сотрудничестве с театром, а в завершение подарил коллективу своё исполнение.

Директор Театра песни Ульвия Бабирли выразила благодарность гостям и подчеркнула особую значимость подобных встреч для сохранения наследия Рашида Бехбудова в национальной музыкальной культуре.

Мемориальная комната, где хранятся личные вещи Рашида Бехбудова, открыта для всех желающих и предоставляет возможности для организации различных творческих проектов, встреч и мастер-классов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости