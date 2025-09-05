Начались грузоперевозки в промпарк "Экономическая зона долины Араз" по ж/д линии Горадиз-Агбенд (ФОТО)

АГБЕНД /Trend/ - Начались грузоперевозки в промышленный парк "Экономическая зона долины Араз" по железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам менеджер по строительству департамента по управлению строительными проектами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавад Аловсатов.

Напомнив, что строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд началось в 2021 году, он отметил, что общая протяженность железнодорожной линии составляет 110,4 км (с учетом подъездных путей - 140,6 км).

"В рамках проекта ведется строительство 9 станций, 9 мостов, 26 дорожных переездов, 3 галерей, 4 тоннелей, в общей сложности более 500 инженерных сооружений. Завершены работы по разминированию по ширине 60 метров по оси", - отметил он.

Д.Аловсатов подчеркнул, что строительно-монтажные работы ведутся в три этапа.

"На первом этапе большая часть работ уже выполнена. Грузы уже перевозятся в промышленный парк "Экономическая зоны долины Араз" по железной дороге. В настоящее время по второму и третьему этапам ведутся земляные работы и строительство инженерных сооружений. Поскольку территория, где реализуется проект, характеризуется сложным горным и каменистым рельефом, буровые работы иногда проводятся в форме взрывных работ", - сказал он.

Он отметил, что, поскольку природный рельеф на втором этапе проекта расположен ниже максимального уровня подъема Худаферинского гидроузла, для защиты железной дороги от воды построены дополнительные мосты. "В рамках 3-го этапа продолжаются земельные работы и возведение инженерных сооружений, в том числе строительство 3 тоннелей. Два из них строятся закрытым способом, один - открытым. В тоннелях, возводимых закрытым способом, завершены буровые работы, железобетонные работы близки к завершению. В тоннеле, строящемся открытым способом, интенсивно продолжаются бетонные и штукатурные работы", - сказал Д.Аловсатов.

На участке железной дороги Горадиз-Агбенд протяженностью 75,6 км по оси установлены рельсошпальные рамы. Общий физический прогресс по строительству составляет 67%", - подытожил он.

