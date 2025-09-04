Для азербайджанских кинематографистов - Международный кинофонд объявил прием заявок

БАКУ /Trend Life/ - Международный кинофонд объявляет приём заявок на кинопроекты со всего мира, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

Fondazione Prada - это ежегодная инициатива Кинофонда, направленная на поддержку независимого кино. Ежегодно открывается приём заявок на отбор кинопроектов без ограничений по стране, тематике, жанру или языку. Период подачи заявок открыт с 1 сентября по 17 октября 2025 года.

Проекты могут быть представлены на стадии разработки, производства или постпродакшна. Итоговый отбор будет основан исключительно на качестве, оригинальности, творческом видении, а также на силе и надёжности структуры продюсерской компании.

Международная комиссия, состоящая из признанных деятелей кино и культуры, гарантирует независимый, объективный и профессиональный процесс отбора. Через эту поддержку Fondazione Prada подтверждает и расширяет свой вклад в развитие кинематографа, стремясь предоставить площадку как известным авторам, так и новым талантам, а также проектам исследовательского характера, поощряя инновационные работы.

Имена проектов, отобранных для первого выпуска Фонда, будут объявлены в период с января по февраль 2026 года.

Для получения дополнительной и более подробной информации можно перейти по ссылке: https://www.fondazioneprada.org/film-fund/?lang=en

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!