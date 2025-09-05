Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)

Экономика Материалы 5 сентября 2025 15:51 (UTC +04:00)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Компания Bafco Invest LLC, резидент Агдамского промышленного парка, действующего при Агентстве по развитию экономических зон, принимает участие в 31-й Казахстанской международной выставке строительства и интерьера KazBuild 2025 в Алматы.

Как сообщает Trend, на выставке, вызвавшей большой интерес у участников, представлены новые модели высококачественной рабочей обуви, производимой компанией.

Выставка KazBuild - одно из крупнейших и самых престижных мероприятий в строительной сфере в регионе. В этом году в выставке примут участие 401 участник из 23 стран, в том числе ведущие производители из Германии, Польши, ОАЭ, Азербайджана, России и Ирана.

Выставка завершится 5 сентября.

Следует отметить, что компания Bafco Invest LLC занимается производством защитной обуви и полиуретановых сапог в Агдамском промышленном парке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Продукция, произведенная в Агдаме, представлена на международной выставке (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости