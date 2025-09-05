Казахстан активно развивает переработку сырья и крупные нефтегазохимические проекты

АСТАНА/ Trend/ - Наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в Акорде, поздравляя работников нефтегазовой отрасли страны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

По словам Токаева, в Казахстане модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами.

“Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент”, - заявил глава государства.



Президент Токаев также подчеркнул, что в Казахстане начато производство продукции с высокой добавленной стоимостью.



“Планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест. Среди них важное место принадлежит заводу «Полиэтилен», который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как «Каламкас-море» и «Хазар» с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан”, – добавил Президент.