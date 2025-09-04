Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Августа цена на нефть марки Azeri Light по базе CIF снизилась на 1,37 долларов США, или на 1,9%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 69,88 долларов за баррель.

Об этом в четверг Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена на нефть марки Azeri Light по базе FOB снизилась на 1,36 доллара, или на 1,9%, составив 68,40 долларов за баррель.

Цена на нефть марки URALS снизилась на 1,49 доллара, или на 2,57%, составив 56,52 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,72 доллара, или на 2,48%, составив 67,71 долларов за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти установлена на уровне 70 долларов США.