Сборная Азербайджана начала отборочный этап чемпионата мира с поражения

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу стартовала в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

Как передает Trend, команда, возглавляемая Фернанду Сантушем, играла с Исландией в своём первом матче группы D. Встреча, прошедшая на стадионе «Лёйгардалсвёллюр» в Рейкьявике, завершилась победой соперника со счётом 5:0.

В составе хозяев забили Виктор Палссон, Исак Йоханнессон (2), Альберт Гвюдмюндссон и Кристиан Хлинссон.

Отметим, что свой второй матч в группе сборная Азербайджана проведет 9 сентября в Баку против сборной Украины.