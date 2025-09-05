В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии, городе Будапешт, в рамках XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Венгерской Республики был организован азербайджано-венгерский бизнес-форум с участием представителей государственного и частного сектора.

Как передает Trend, на бизнес-форуме выступили сопредседатели совместной комиссии - министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

С.Бабаев отметил, что итоги XI заседания совместной комиссии определили будущие направления сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией.

Министр подчеркнул, что правительства формируют рамки для сотрудничества, а деловое сообщество и инвесторы превращают эти договоренности в конкретные проекты. По его словам, бизнес-форум играет важную роль как платформа для построения партнерств, продвижения инноваций и выхода на новые рынки.

Подчеркнув, что Азербайджан является стабильным и надежным партнером, основывающимся на принципах диверсификации, устойчивости и открытости, С.Бабаев пригласил венгерские компании инвестировать в Азербайджан, отметив также, что азербайджанские компании с нетерпением ждут новых возможностей для развития в Венгрии и Европейском Союзе.

"Дружба и надежное партнерство между Азербайджаном и Венгрией создают прочную основу для будущего сотрудничества. Дальнейший прогресс будет зависеть от креативности и амбиций делового сообщества. Уверен, что обмен идеями, состоявшийся сегодня, откроет путь к многообещающим инициативам и долгосрочным успехам", - отметил С.Бабаев.

В рамках форума были обсуждены возможности сотрудничества в сфере расширения двусторонней торговли, продвижения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, энергетики, "зеленой" экономики, продовольственной безопасности и транспорта.

Заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы выступил с обширной презентацией об инвестиционных возможностях Азербайджана, включая Карабахский регион, пригласив венгерских предпринимателей ближе познакомиться с динамично развивающейся экономикой страны и благоприятной инвестиционной средой, а также воспользоваться этим потенциалом.

Кроме того, советник исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Севда Алиева представила презентацию о туристическом секторе Азербайджана, его богатом культурном наследии и уникальных туристических маршрутах.

В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hieronica Limited и Венгерским агентством по содействию экспорту (HEPA).

На бизнес-форуме прошли встречи между предпринимателями, были проведены обсуждения о будущем сотрудничестве.

В целом в бизнес-форуме приняли участие более 90 компаний, в том числе 30 компаний из Азербайджана.

