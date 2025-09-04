Правительство Казахстана опровергло слухи о задержании главы МИД

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана опровергло слухи о задержании вице-премьера - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Новость о задержании министра иностранных дел Республики Казахстан является фейком. Просим не доверять дезинформационным вбросам", - сказал дипломат.

Ранее в казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и нескольких высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Позднее министр культуры и информации Аида Балаева и Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана официально опровергли эти сведения.