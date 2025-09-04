Первый этап расширения TAP откроет путь к дальнейшему увеличению поставок газа

БАКУ/Trend/ - Первый этап расширения Трансадриатического трубопровода (TAP) откроет путь к дальнейшему увеличению поставок газа, передает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«TAP может внести дополнительный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и достижение её целей по декарбонизации, постепенно увеличивая текущую пропускную способность», - говорится в сообщении.

Как отметили в консорциуме, расширение мощностей TAP предлагается рынку через проводимые раз в два года рыночные тесты.

«Так, в ходе рыночного теста 2021 года были получены обязательные заявки на увеличение мощности газопровода на 1,2 млрд кубометров в год. Работы по данному расширению продвигаются в плановом порядке, и их завершение позволит обеспечить дополнительную долгосрочную мощность уже к началу 2026 года. Этот первый этап расширения может стать основой для дальнейшего увеличения пропускной способности, если будет зафиксирован достаточный рыночный спрос»,- добавили в TAP AG.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Протяжённость газопровода составляет 877 км: он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в Кипои, пересекает северную Грецию, Албанию и Адриатическое море, выходя на берег в Южной Италии.

TAP также обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, TAP соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергетическую безопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также точка выхода в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.

Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).