Состоялось XI заседание комиссии Азербайджан-Венгрия по экономическому сотрудничеству

БАКУ/Trend/ - 5 сентября в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось XI заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, перед началом заседания азербайджанская делегация посетила посольство Азербайджана в Венгрии и возложила цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках заседания прошли встречи сопредседателей комиссии - министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто - в узком и расширенном составе. Стороны подробно обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его расширения, а также рассмотрели насыщенную повестку следующего заседания комиссии, охватывающую торговлю, инвестиции, энергетику и другие сферы.

"Выступая на заседании, С. Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами устойчиво развиваются на основе стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения. Он отметил, что участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в саммите Организации тюркских государств в городе Шуша и в COP29 в Баку в 2024 году, а также недавний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию являются ярким подтверждением дружбы и стратегического партнерства между странами", - отмечено в информации.

Министр также выделил успешные результаты сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, туризма, восстановления освобожденных территорий и гуманитарной деятельности. По его словам, новые инициативы в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса, такие как транспортные коридоры и «Зеленый энергетический коридор», открывают широкие возможности для сотрудничества в регионе: "Для Азербайджана эти коридоры совпадают со стратегией стать важным центром связи между Востоком и Западом, а для Венгрии они создают новые возможности в сфере логистики, торговли, энергетического транзита и промышленности".

С. Бабаев отметил, что Совместная комиссия играет ключевую роль в укреплении экономических связей между странами, а итоги XI заседания в Будапеште будут способствовать расширению сотрудничества в таких сферах, как торговля, бизнес, инвестиции, энергетика, трудоустройство и социальная защита, наука и образование, здравоохранение, культура, туризм, продовольственная безопасность, градостроительство и управление водными ресурсами.

Среди достижений заседания было выделено подписание 61 документа между Азербайджаном и Венгрией, формирование широкой правовой базы, рост товарооборота в 2024 году на 29 % - до более чем 62 миллионов долларов США, успешная реализация проектов в энергетике и возобновляемых источниках энергии, активное участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и развитие гуманитарных связей.

В свою очередь, П. Сийярто подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией основано на взаимном уважении и выгоде и охватывает стратегически важные сферы. Он отметил, что взаимодействие в энергетике позволило Венгрии изменить свои позиции на международном энергетическом рынке, несмотря на отсутствие собственных нефтегазовых ресурсов. Сегодня страна не только закупает газ, но и продает его другим государствам.

По итогам заседания С. Бабаев и П. Сийярто подписали протокол XI заседания комиссии. Кроме тог уполномоченными представителями соответствующих органов обеих сторон были подписаны «План действий на 2025–2027 годы между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии» и «Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским медицинским университетом, Венгерским университетом PECS, компанией SCANDENS PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD. и PANNONPHARMA».

Затем сопредседатели ответили на вопросы представителей СМИ.

Напомним, что Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии была создана на основании пункта 4 Соглашения «Об экономическом сотрудничестве», подписанного 18 февраля 2008 года в Будапеште. До настоящего времени состоялось 10 заседаний комиссии.