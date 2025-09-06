Назван объем ненефтяного экспорта Ирана

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенного управления Форуд Аскери.

По его словам, за 5 месяцев ненефтяной экспорт Ирана сократился на 6% в стоимостном выражении и увеличился на 0,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Аскери сообщил, что за указанный период экспортировались в основном природный газ, жидкий пропан, битум, бутан и метанол.

Заместитель министра отметил, что продукция в основном экспортировалась в Китай, Ирак, ОАЭ, Турцию, Афганистан, Оман и Пакистан.

"За 5 месяцев ненефтяной торговый оборот Ирана составил 76,5 млн тонн на сумму 43,9 млрд долларов США", - сказал он.