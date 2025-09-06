Порт Карачи и железные дороги. Как Кыргызстан и Пакистан развивают стратегические коридоры в Азии

БАКУ /Trend/ - В последнее время развитие транспортных связей становится одной из главных тем в отношениях между Кыргызстаном и Пакистаном. Так как страны не имеют общей границы и находятся на значительном расстоянии друг от друга, развитие новых транспортных маршрутов становится важным шагом на пути к преодолению географических барьеров и сближению двух стран. Сейчас Бишкек и Исламабад вынуждены использовать транзитные пути через Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, что усложняет логистику и увеличивает стоимость перевозок. Кроме того, нестабильная ситуация в Афганистане добавляет дополнительных рисков и тормозит развитие торговли.

Таким образом, одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие железнодорожных и мультимодальных коридоров. На саммите Организации экономического сотрудничества в июле 2025 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул значимость железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан для региона и заявил о планах ее соединения с Трансафганской железной дорогой (Узбекистан-Афганистан-Пакистан). Такая связка может стать основой устойчивого транспортного сообщения между Кыргызстаном и Пакистаном.

Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, особое значение имеет доступ к международным портам, и в этом контексте особое внимание уделяется пакистанскому порту Карачи. В июле 2025 года кыргызская делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Эдилем Байсаловым посетила порт, где прошли переговоры с руководством Karachi Port Trust и ознакомление с инфраструктурой контейнерного терминала Hutchison Ports Pakistan. Байсалов подчеркнул, что развитие альтернативных маршрутов входит в число приоритетов национального плана развития Кыргызстана до 2030 года.

Параллельно стороны развивают и другие направления сотрудничества. В ходе пятого заседания кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии Кыргызстан и Пакистан подписали протокол и меморандумы в сферах инвестиций, халал-торговли, стандартизации и метрологии. Кыргызстан выразил заинтересованность в установлении прямых деловых связей и запуске совместных проектов.

Что касается торговли, по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, товарооборот между странами за январь-май 2025 года составил около 7,7 миллиона долларов - на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт из Кыргызстана составил лишь 487 тысяч долларов, а импорт из Пакистана - более 7,2 миллиона. Однако Бишкек и Исламабад планируют увеличить объем взаимной торговли до 500 миллионов долларов в ближайшие годы.

Отдельного внимания заслуживает энергетическое направление. Крупнейший проект региона CASA-1000 предусматривает строительство линий электропередачи для экспорта “зеленой” электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан. Работы в Кыргызстане и Таджикистане уже завершены, в Пакистане планируются к завершению до конца 2025 года, а в Афганистане - к 2027 году. Общая стоимость проекта превышает 1,2 миллиарда долларов, значительную часть из которых предоставили Всемирный банк и другие международные партнеры.

После запуска CASA-1000 Кыргызстан и Таджикистан смогут ежегодно экспортировать до 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 5 процентов годового потребления Пакистана. По оценкам министерства энергетики Кыргызстана, это будет приносить Бишкеку и Душанбе около 250 миллионов долларов в год.

Следовательно, проект имеет стратегическое значение как для стран-экспортеров, так и для стран-импортеров. Кыргызстан и Таджикистан смогут эффективно использовать избыточную летнюю генерацию гидроэнергии, превращая ее в источник дохода и стимул для развития энергетического сектора. Для Пакистана и Афганистана это, в свою очередь, возможность сократить дефицит электроэнергии в летний период и повысить энергетическую безопасность.

Таким образом, несмотря на отсутствие общей границы, политико-экономическое взаимодействие между Кыргызстаном и Пакистаном становится все более целенаправленным и многоплановым. В центре этого диалога - развитие инфраструктуры, которая способна связать Центральную и Южную Азию через устойчивые транспортные и энергетические каналы. Для Кыргызстана это открывает новые возможности - выход на морские маршруты, рост энергетических доходов и участие в крупных региональных цепочках поставок. В то же время Пакистан получает доступ к новым источникам энергии и расширяет свое присутствие в Центральной Азии. Эти проекты способны серьезно изменить карту сотрудничества в регионе и задать новый стандарт для региональной интеграции.