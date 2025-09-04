Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Зеленая экономика Материалы 4 сентября 2025 10:20 (UTC +04:00)
Назван объем энергии, выработанной солнечными панелями на судоремонтном заводе ASCO (ФOTO)
Фото: ASCO

Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - На Бибиэйбатском судоремонтном заводе ASCO, входящем в состав AZCON Holding, солнечные панели, установленные в октябре прошлого года, выработали 112 082 киловатт-часа (кВт·ч) электроэнергии.

Как сообщили Trend в компании, в отдельные дни выработка достигала 700–800 кВт·ч.

"Согласно расчётам, за этот период удалось предотвратить выбросы около 80 тонн углекислого газа (CO₂). С экологической точки зрения это равносильно сохранению примерно 6100 деревьев. Кроме того, было сэкономлено около 43,9 тонны каменного угля, что свидетельствует о снижении использования ископаемого топлива при производстве энергии.

Следует отметить, что на площади 512 квадратных метров Бибиэйбатского судоремонтного завода установлены 162 солнечные панели мощностью 690 Вт каждая.

Также с целью обеспечения бесперебойной и эффективной работы солнечных панелей, была проведена техническая проверка системы. В рамках этого ООО DAM Enerji провело диагностику общего состояния панелей, инверторов и другого оборудования, а также работы по очистке панелей", - говорится в сообщении компании.

