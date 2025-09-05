Мурад Ариф оживил классику с помощью ИИ: путешествие во времени с золотыми хитами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский хитмейкер, певец и композитор, любимец публики Мурад Ариф выпустил альбом под названием "Ностальгия", и это не просто музыка, а настоящее путешествие во времени, которое артист создавал целых два года, сообщает Trend Life.

В альбоме 10 треков, в которых Мурад вдохнул новую жизнь в золотые хиты прошлого века. Представьте: классика, переложенная под живое звучание камерного оркестра - с авторскими аранжировками талантливой Наргиз Алиевой. Это сочетание традиций и современности, которое невозможно пропустить.

"Ностальгия" - больше, чем альбом. Это личное послание Мурада его родителям, чьё музыкальное наследие вдохновило его на этот проект: "Я посвящаю проект своим родителям. Благодаря им я открыл для себя эти песни и исполнение, и в этом альбоме я выражаю своё уважение и признательность. Надеюсь, что старшее поколение и все ценители этой музыки найдут здесь что-то близкое своему сердцу. С любовью представляю вам свой новый альбом".

Среди композиторов, чьи произведения нашли своё место в альбоме - легенды азербайджанской музыки: Эльза Ибрагимова, Андрей Бабаев, Нушаба Мурадова и Эмин Сабитоглу.

А главной жемчужиной альбома стала бессмертная песня "Nazəndə Sevgilim", для которой был создан уникальный видеоклип с помощью технологий искусственного интеллекта. Этот клип уже доступен на официальных страницах Мурада Арифа, и он по-настоящему впечатляет!

Готовы отправиться в музыкальное путешествие? Альбом "Ностальгия" уже доступен на всех цифровых платформах - от Spotify до Apple Music. Погружайтесь в магию прошлого, переосмысленную и обновленную Мурадом Арифом…

