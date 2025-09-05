TƏBİB организует медуслуги во время Гран-при Азербайджана Формулы-1

БАКУ/ Trend/ - В дни Гран-при Азербайджана Формулы-1, организуемого Операционной компанией «Бакинской городское кольцо», при необходимости будут оказываться медицинские услуги.

Об этом Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что с 18 по 21 сентября в созданных на соревнованиях Формулы-1 медицинских пунктах будут работать 28 врачей-специалистов и медсестер из медицинских учреждений Бакинского главного центра здоровья.

Соответствующие поручения по организации медицинской службы даны также руководству Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, Центральной больницы нефтяников, Клинического медицинского центра, Yeni Klinika, Хатаинского медицинского центра и Сабунчинского медицинского центра.

В период гонок медицинские пункты будут обеспечены необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Медицинский персонал будет работать посменно с 08:00 до 00:00.

Отметим, что TƏBİB уже 6 лет успешно сотрудничает с Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1.