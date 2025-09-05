Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд завершится в следующем году

АГБЕНД /Trend/ - Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, в целях реализации Зангезурского коридора осуществляется строительство железной дороги Горадиз-Агбенд.

"Полное завершение проекта планируется в 2026 году. Общая протяженность железнодорожной линии Горадиз-Агбенд составляет 110,4 км (с учетом подъездных путей - 140,6 км). На маршруте запланировано строительство станций Горадиз, Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд", - сказал он.

Б.Гаджиев подчеркнул, что проектные работы по железнодорожной линии выполнены на 84%, строительно-монтажные работы - на 67%.

"Завершено разминирование участков общей шириной 60 метров по оси вдоль укрепительной полосы и особой охранной зоны железнодорожной линии протяжённостью 110,4 км, продолжается разминирование участков, требующих дополнительного расширения. При этом на 72–82-км участке железнодорожной линии в связи с изменением оси дороги были проведены повторные работы по разминированию. На 75,6-км участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд по оси и на 87-км участке вместе с подъездными путями уложены рельсошпальные решётки, на 65,6-км участке полностью завершены работы по укладке длинномерных рельсов", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!