Азербайджан принимает участие в выставке KazBuild 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Алматы проходит 31-я Казахстанская международная выставка строительства и интерьера «KazBuild 2025».

Как сообщает Trend, при поддержке министерства экономики и организации Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) 8 азербайджанских компаний представляют свою продукцию на трёхдневной выставке на едином стенде страны «Made in Azerbaijan».

На стенде представлены строительные материалы, защитная обувь, краски, фильтры для воды, строительная химия и другая продукция. Посетителям выставки представлены рекламные видеоролики и информация, отражающие качество, технологии производства и экспортные возможности азербайджанской продукции.

В рамках выставки проводятся деловые дискуссии между представителями местных компаний и зарубежными партнёрами, ведутся переговоры о возможных направлениях сотрудничества и перспективах экспорта.

Стоит отметить, что стенд «Made in Azerbaijan» был признан организаторами выставки победителем в номинации «Лучшая коллективная экспозиция».

