Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином.
Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области обороны между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов также встретился со своим вьетнамским коллегой генералом Фан Ван Зянгом.
На церемонии официального приветствия министры обороны прошли перед почётным караулом. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны обеих стран.
Министр обороны Азербайджанской Республики оставил запись в Книге памяти.
На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, а также провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, подчеркнув важность взаимных визитов.
В заключение министры обороны обеих стран подписали “Письмо о намерениях” по сотрудничеству в области военных учений", - говорится в сообщении ведомства.
