Госслужба Азербайджана выявила 62 уязвимости в государственных информационных системах

БАКУ /Trend/ - Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в первой половине текущего года выявила 62 уязвимости в 34 государственных информационных системах.

Как сообщает Trend, об этом на VI Саммите руководителей по информационной безопасности государственных учреждений сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) генерал-майор Аллахверан Исмаилов.

Он отметил, что постоянное обновление государственных информационных систем, связанное с цифровизацией, создает и новые риски безопасности и уязвимости.

"Мы должны быть открыты для инноваций. Сегодня "умные города", искусственный интеллект создают новые возможности в государственном управлении. Но одновременно это несет и новые риски. В частности, обсуждение сценариев кибервойны против критически важных инфраструктур - это уже не теория, а результат реального опыта", - отметил А. Исмаилов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!