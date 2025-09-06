В Узбекистане растет число предприятий с французским капиталом (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане действуют 54 предприятия с участием французского капитала, в том числе 19 совместных и 35 предприятий со стопроцентным французским капиталом.

Об этом Trend сообщил источник в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"Французские компании проявляют устойчивый интерес к Узбекистану как к перспективному рынку с растущим потенциалом. В настоящее время обсуждается расширение сотрудничества в таких стратегических секторах, как возобновляемая энергетика (солнечные и ветровые проекты), инфраструктура и транспортная логистика, сельское хозяйство и переработка продукции, а также фармацевтика и цифровые технологии", – подчеркнул источник.

По словам представителя министерства, приоритетными направлениями для новых инвестиций являются "зелёная" энергетика и индустриальные проекты с высокой добавленной стоимостью. Это полностью соответствует как долгосрочным интересам Узбекистана, так и стратегическим целям французского бизнеса. Ожидается, что в ближайшие годы присутствие французских компаний в этих секторах будет значительно расширено.