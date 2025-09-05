Казахстан планирует сохранить ведущую роль углеводородов в энергетическом секторе

АСТАНА/ Trend/ - Углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в Акорде, поздравляя работников нефтегазовой отрасли страны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

Президент отметил, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики.

“На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана. Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции. Кроме того, необходимо обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения, прежде всего, в строительстве электростанций. Как известно, уголь занимает около 70 процентов в энергобалансе Казахстана, наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а, напротив, следует эффективно использовать его", – сказал Касым-Жомарт Токаев.