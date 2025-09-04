AZAL провел «День безопасности полетов»: новые подходы и международный опыт

БАКУ/Trend/ - В целях совершенствования управления безопасностью полетов и укрепления культуры ответственности, ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав AZCON Holding, организовало в Баку мероприятие «День безопасности полетов AZAL» (AZAL Flight Safety Day), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Совместное участие представителей AZCON Holding, руководящего состава AZAL, Национальной академии авиации, Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и других заинтересованных сторон подчеркнуло приверженность национального авиаперевозчика высоким стандартам безопасности, устойчивому развитию и укреплению доверия пассажиров.

В мероприятии, организованном при поддержке Управления гражданской авиации Великобритании (UK Civil Aviation Authority, UK CAA), приняли участие ведущие мировые эксперты: директор по безопасности и регулированию воздушного пространства UK CAA Джанкарло Буоно; а также эксперт по управлению безопасностью, человеческо-организационным факторам Саймон Робертс.

Они представили передовые методы формирования корпоративной культуры безопасности, подчеркнув, что прозрачность, ответственность и лидерство являются неотъемлемой частью повседневной деятельности.

Президент AZAL Самир Рзаев отметил значимость подобного мероприятия: «Это мероприятие не только усиливает профессиональные навыки нашего руководящего состава, но и способствует дальнейшему развитию культуры ответственности и прозрачности — ключевых принципов нашей системы авиационной безопасности. На этих принципах строится международный имидж AZAL как надежного и безопасного авиаперевозчика».

Программа тренинга охватила такие ключевые направления, как развитие лидерства в сфере безопасности полётов, формирование позитивной корпоративной культуры, эффективное управление изменениями, интеграция человеческого фактора в систему безопасности, повышение эффективности системы управления безопасностью (SMS) и другие.

«День безопасности полетов AZAL» стал не просто площадкой для обмена опытом, но и необходимой платформой для дальнейшего укрепления культуры безопасности, основанной на ответственности руководства и активном участии сотрудников.

С более подробной информацией о мероприятии можете ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/Zv7B4BnyYEU.