Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу, сообщает в четверг Trend.

"В декабре 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, Народного писателя, известного общественного деятеля Юсифа Самедоглу (Юсифа Самед оглу Векилова).

Юсиф Самедоглу – одна из выдающихся личностей, обладавших редким талантом, которую взрастила азербайджанская проза XX века. Писателю, оставившему след в литературном процессе своими произведениями глубокого общественно-нравственного содержания, в том числе рассказами, романами и сценариями к фильмам, являющимися образцами высокой художественности, принадлежат особые заслуги в переходе национальной прозы на качественно новый уровень в 60-70-е годы прошлого века. Ставший ярким событием в культурной жизни знаменитый роман «День казни», повествующий о мире и человеке, снискал писателю славу и далеко за пределами Азербайджана. Юсиф Самедоглу использовал авторитетные литературно-художественные сборники, которыми он руководил, в качестве трибуны для широкого распространения национальной мысли и идеи, находился в авангарде освободительного движения и борьбы за независимость страны, всегда отличался своей гражданской позицией представителя интеллигенции по отношению к судьбоносным проблемам народа.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 90-летнего юбилея Народного писателя Юсифа Самедоглу, внесшего достойный вклад в обогащение национальной сокровищницы художественной мысли, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Народного писателя Юсифа Самедоглу.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.