Экспорт мебели из Узбекистана вырос по итогам января–июля 2025 г.

ТАШКЕНТ /Trend/ - За январь–июль 2025 года Узбекистан экспортировал мебель и мебельную продукцию в 18 стран на общую сумму 10,5 миллиона долларов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Национального комитета статистики страны.

Согласно информации, этот показатель превысил прошлогодний результат аналогичного периода на 949 тыс. долларов.

Сообщается, что импортерами стали Россия с объёмом поставок на 4,4 млн долларов, Казахстан - 2,8 млн, Азербайджан - 1,2 млн, а также Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Грузия и Беларусь, на которые в совокупности пришлось несколько миллионов долларов. Остальные страны обеспечили экспорт в размере 328,6 тыс. долларов.