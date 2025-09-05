Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - 5 сентября министерство финансов Азербайджана в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион по размещению средств в национальной валюте в местных банках.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что по результатам аукциона остаток на казначейском счёте в размере 200 миллионов манатов был размещён на срок 28 дней в одном из пяти крупнейших банков страны, учитывая капитализацию и объем активов, по ставке 7%.