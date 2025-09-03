ЦБА, AzFina и PashaPay провели форум Fintex Horizons (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 сентября состоялся форум Fintex Horizons, организованный Ассоциацией финтеха Азербайджана (AzFina) при поддержке Центрального банка Азербайджана и спонсором которого выступила компания PashaPay.

Как сообщает Trend, форум объединил ведущие компании финтех-экосистемы страны и предоставил площадку для обсуждения возможностей AniPay (Система мгновенных платежей) и правительственного платежного портала, а также QR-платежей, тенденций цифровой трансформации и будущего финансовых услуг.

Основная цель форума - ускорение внедрения цифровых платежей и стимулирование инноваций в сфере финансовых технологий. Рост безналичных транзакций на 66% в 2024 году сделал важность AniPay в цифровой экономике страны еще более актуальной.

В рамках мероприятия участники работали над инновационными платежными продуктами на базе инфраструктуры AniPay, моделями обслуживания в соответствии с новыми нормативными требованиями и бизнес-решениями на базе операционных систем, работающих круглосуточно и без выходных. Целью проекта была разработка практических моделей, отвечающих реальным потребностям рынка за счёт более эффективного использования существующих технологий. Командам, предложившим успешные решения, были вручены сертификаты.

