МИД Индии продолжает лгать о членстве Азербайджана в ШОС, Баку предпримет ответные меры - источник (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На уровне пресс-секретаря министерства иностранных дел Индии звучат ложные заявления о членстве Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом сказал Trend дипломатический источник, комментируя слова официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала о том, что якобы Нью-Дели не препятствовал вступлению Азербайджана в ШОС.

Напомним, что представитель индийского внешнеполитического ведомства утверждал, что присоединение Азербайджана к ШОС якобы не состоялось «по причине нехватки времени».

По словам источника, именно Индия заблокировала членство Азербайджана в ШОС, а дирижерскую роль в этом процессе сыграла Россия.

«Вопрос о вступлении Азербайджана и Армении в ШОС обсуждался 4–5 месяцев, и на протяжении всего этого времени Индия выступала против членства Азербайджана. Другие члены также были свидетелями того, что инициатором блокировки именно была Индия.

Просто сейчас Дели, понимая, что этот шаг, предпринятый при скрытом участии России, противоречит принципам многосторонней дипломатии и “Шанхайскому духу”, а также расценивается как проявление неуважения к Китаю, который исходит из этих принципов и выступает за расширение ШОС, пытается уйти от ответственности. Но если само блокирование членства Азербайджана было шагом ограниченным и мелочным, то нынешние попытки официальными ложными заявлениями снять с себя вину столь же ограничены и мелочны», - отметил источник.

Он также подчеркнул, что до сих пор Азербайджан, оставаясь приверженным принципам многосторонней дипломатии, никогда не препятствовал принятию резолюций, которые Индия вносила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, и не нарушал этого принципа.

«Однако в ответ на такую дешевую и враждебную позицию Дели впредь подход будет иным. Если Индия намерена идти по пути открытой вражды и нарушения всех норм, то отныне мы будем настаивать на том, чтобы все резолюции Дели, в том числе такие документы, как внесенная Индией в 2014 году на Генеральной Ассамблее ООН резолюция об учреждении Международного дня йоги, к которой присоединился и Азербайджан, принимались не консенсусом, а путем голосования. Та же позиция будет проявляться на всех международных площадках», - заключил источник.