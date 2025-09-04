Банки Азербайджана увеличили кредитные вложения в сферу торговли и услуг

БАКУ /Trend/ - К 1 августа этого года объем кредитов, предоставленных банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, в сектор торговли и услуг достиг 4,2 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель уменьшился на 2,8 миллиона манатов или на 0,01% по сравнению с предыдущим месяцем, однако вырос на 327 миллионов манатов или на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в целом за отчетный период кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 30,258 миллиарда манатов.

Это также означает рост на 26,1 миллиона манатов или 0,1% в месяц и на 3 миллиарда манатов или 11% по сравнению с показателем за тот же период 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!