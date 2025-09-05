Музыка в азербайджанском музее - новый сезон открылся концертом с шедеврами классики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана проект "Музыка в музее" встретил любителей искусства в новом сезоне интересной концертной программой, сообщает Trend Life.

Зрителям была представлена изысканная подборка избранных произведений азербайджанских и мировых композиторов, которая сочетала в себе богатое наследие и классические шедевры. Концерт прошёл с успехом - каждый номер сопровождался аплодисментами и тёплыми отзывами гостей вечера.

В концертной программе выступили лауреаты международных конкурсов Теймур Кязимов (вокал), Джамал Алиев (фортепиано) и преподаватель-концертмейстер Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Диляра Керимова.

"Музыка в музее" - цикл мероприятий, спектаклей и концертов, где музыка и художественное слово поданы в музейных интерьерах с участием представителей различных центров культуры. Вечера посвящены важным событиям отечественной истории и культуры, в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получают уникальную возможность не только послушать музыку, но и принять участие в тематической экскурсии, которая знакомит с произведениями искусства. В программы входят произведения азербайджанских и мировых классиков, национальная, джазовая и этническая музыка.

