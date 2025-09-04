Обсуждены новые инвестиционные планы SOCAR в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Азербайджано-турецкого энергетического форума в Измире министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар посетили расположенные в Алиаге принадлежащие SOCAR Türkiye нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический завод Petkim.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана, был проведен осмотр производственных предприятий SOCAR Türkiye, имеющих стратегическое значение для экономик Азербайджана и Турции.

Было подчёркнуто, что проекты Измир-Алиага составляют значительную часть азербайджано-турецкого энергетического партнёрства, и в частности инвестиции Азербайджана в энергетическую сферу Турции, составляющие более 18 миллиардов долларов. Было отмечено значение 60-летнего опыта Petkim для нашей страны и промышленного сектора, а также обсуждены стратегические преимущества нефтеперерабатывающего завода STAR, мощность переработки которого составляет 13 миллионов тонн сырой нефти в год. Также представлена ​​информация о новых инвестиционных планах SOCAR в Турции.

В посещении комплекса SOCAR Türkiye, имеющего статус первой Особой промышленной зоны в стране, наряду с министрами обеих стран, приняли участие другие государственные представители Азербайджана и Турции.

