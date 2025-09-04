Анимационные кошки в Баку - перед Дворцом Ширваншахов открылся международный фестиваль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стариной части Баку – Ичеришехер, перед Дворцом Ширваншахов состоялось открытие восьмого Международного фестиваля анимации Animafilm, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана (Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası) и Peri Film при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, а также Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

На открытии директор фестиваля Animafilm, режиссер, продюсер, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев отметил значимость проекта в деле дальнейшего развития национального анимационного искусства, обмена опытом и сотрудничества с зарубежными партнерами.

На вечере был представлен совместный международный анимационный фильм "Сказки из волшебного сада" (Tales from the Magic Garden, Чехия, Словакия, Словения, Франция), который ранее был представлен на 75-м Берлинском международном кинофестивале.

Тема Animafilm нынешнего года – "Кошки". На фестиваль зарегистрировались 317 фильмов из 62 стран в 4 международных и одной местной категориях. После оценки всех заявок отборочная комиссия одобрила 39 фильмов из 20 стран для участия в конкурсе. Десять из них будут представлены в местной категории, а 29 – в международной. В рамках фестиваля пройдут показы анимационных картин, мероприятия, мастер-классы, встречи с иностранными и азербайджанскими специалистами, презентации и викторины (с программой можно ознакомиться ниже в фотоленте).

Картины будут оцениваться международным жюри и зрителями, а победители будут награждены на церемонии закрытия фестиваля в следующих номинациях:

- Лучший короткометражный анимационный фильм – гран-при;

- Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм;

- Лучший короткометражный студенческий анимационный фильм;

- Лучший короткометражный анимационный фильм для детей;

- Лучший короткометражный анимационный фильм о кошках.

Фестиваль продлится до 7 сентября.

