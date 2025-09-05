В Иране увеличилось количество восстановленных малых шахт

БАКУ /Trend/ - За четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июля 2025 года) количество малых шахт в Иране, восстановленных и развиваемых в деятельности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июля 2024 года) увеличилось на 31 единицу, то есть на 18%.

Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно информации, за 4 месяца в Иране было восстановлено и развито 196 малых шахт. Однако за аналогичный период прошлого года количество восстановленных и развитых малых шахт составляло 165.

В информации отмечается, что за последний иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) в Иране было восстановлено или развито 594 шахты.

Восстановление и развитие малых шахт осуществлялось частным сектором.

Следует отметить, что Иран занимает 5-е место в мире по запасам природных ресурсов. Запасы этой страны оцениваются примерно в 27,5 триллиона долларов. Из них не менее 1,4 триллиона долларов приходится на горнодобывающие полезные ископаемые. Если из этих полезных ископаемых производить продукцию, их стоимость может увеличиться до 10 триллионов долларов.

Следует добавить, что за последний год на восстановленные в Иране рудники было потрачено 2,36 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!