Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 сентября

Экономика Материалы 5 сентября 2025 09:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 сентября

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 сентября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9834 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0901 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9834
AUD 1,1098
BYN 0,5707
BGN 1,0143
AED 0,4628
KRW 0,1221
CZK 0,0811
CNY 0,2383
DKK 0,2657
GEL 0,6306
HKD 0,218
INR 0,0193
GBP 2,2866
IRR 0,0297
SEK 0,1799
CHF 2,1125
ILS 0,5084
CAD 1,2309
KWD 5,5586
KZT 0,3149
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5047
MDL 0,1016
NOK 0,1688
UZS 0,0137
PKR 0,6002
PLN 0,4666
RON 0,3908
RUB 2,0901
RSD 0,0169
SGD 1,3204
SAR 0,4531
xdr 2,3241
TRY 0,0412
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,147
NZD 0,9961
