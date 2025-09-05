Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 сентября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9834 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0901 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9834
|AUD
|1,1098
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0143
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1221
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2383
|DKK
|0,2657
|GEL
|0,6306
|HKD
|0,218
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2866
|IRR
|0,0297
|SEK
|0,1799
|CHF
|2,1125
|ILS
|0,5084
|CAD
|1,2309
|KWD
|5,5586
|KZT
|0,3149
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5047
|MDL
|0,1016
|NOK
|0,1688
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6002
|PLN
|0,4666
|RON
|0,3908
|RUB
|2,0901
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3204
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3241
|TRY
|0,0412
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,147
|NZD
|0,9961