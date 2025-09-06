Миннефти Ирана намерено повысить уровень сбора попутного газа

БАКУ /Trend/ - Министерство нефти Ирана намерено довести уровень сбора попутного газа до 16,5 млрд кубометров в год, что составляет 45,4 млн кубометров в день к 2029 году в рамках долгосрочного плана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Согласно информации, на момент прихода к власти в Иране действующего правительства (находится у власти с августа 2024 года) в стране собиралось 9,3 млн кубометров факельного газа в сутки. В настоящее время этот показатель увеличился до 19,9 млн кубометров в сутки.

Министерство нефти намерено реализовывать 12 млн кубометров попутного газа в сутки и 4,4 млрд кубометров в год в рамках своего краткосрочного плана.

При поддержке частного сектора до настоящего времени в рамках 7 проектов были введены в эксплуатацию объекты по сбору 60 миллионов кубических футов (около 1,7 миллиона кубометров) попутного газа в сутки. В настоящее время в рамках 9 проектов ведутся работы по сбору 118 миллионов кубических футов (около 3,34 миллиона кубометров) попутного газа в сутки. Кроме того, планируется подписание контрактов в рамках 4 проектов для сбора 20 миллионов кубических футов (около 566 тысяч кубометров) попутного газа в сутки.

Следует отметить, что в настоящее время в Иране действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. 37 нефтяных месторождений эксплуатируются на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана, 14 – на территории Компании центральных нефтяных зон Ирана, 5 – на территории Нефтегазодобывающей компании Арвандан и 18 – на территории оффшорной нефтяной компании. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана разрабатываются 5 газовых месторождений, 13 – на территории Компании центральных нефтяных зон Ирана, 1 – на территории Нефтегазовой компании Парс и 3 – на территории оффшорной нефтяной компании.

Общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С учётом имеющегося технологического оборудования Иран может добыть 340 миллиардов баррелей.