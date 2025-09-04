Узбекистан делает ставку на расширение транзитных коридоров - итоги саммита ШОС 2025

БАКУ /Trend/ – Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедший в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, подтвердил растущее влияние Узбекистана на стратегические процессы в Центральной Азии и на международной арене. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседаний подчеркнул активную позицию Ташкента, предложив конкретные инициативы по углублению экономического сотрудничества, развитию транспортной и логистической инфраструктуры, а также укреплению безопасности в регионе.

ШОС, объединяющая девять стран-членов, три государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, охватывает около трети мирового ВВП и порядка 20 процентов международной торговли. Узбекистан, будучи одним из основателей организации, за последние годы стал ключевым инициатором стратегических проектов внутри ШОС, продвигая подходы, ориентированные на интеграцию региональной экономики, создание новых транспортных коридоров и формирование платформ для инвестиционного и технологического сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации транспортных проектов, способных кардинально изменить карту транзитных маршрутов региона. В центре этих инициатив – строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», которая станет кратчайшим сухопутным маршрутом из Китая в Центральную и Южную Азию через Трансафганский коридор. По прогнозам, ежегодный транзит грузов принесет республике до 200 миллионов долларов, а сроки доставки сократятся с 45–70 дней до значительно более короткого периода, что снизит издержки для бизнеса и повысит конкурентоспособность продукции на международных рынках.

«Для нас жизненно важно создание эффективных транспортных маршрутов, обеспечивающих надежное соединение с глобальными коридорами. В этом контексте особое значение имеет реализуемый проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В перспективе соединение указанного маршрута с Трансафганским коридором будет способствовать формированию единой транспортной сети на пространстве ШОС», - подчеркнул Президент Узбекистана на встрече в формате «ШОС плюс».

Эта инициатива имеет стратегическое значение не только для экономики, но и для геополитической стабильности. Развитие коридоров Север–Юг и Восток–Запад создает платформу для усиления региональной взаимозависимости, снижает риск конфликтов из-за конкуренции за транзитные маршруты и открывает новые возможности для выхода к портам Персидского залива и Индийского океана.

«Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию «Единого транспортного пространства ШОС» и его интеграции со стратегической инициативой «Пояса и пути». Это включает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и «зелёных» коридоров», – подчеркнул глава государства.

В экономической сфере Ташкент предложил создание новых многосторонних платформ и инструментов поддержки кооперации. Среди них – Региональный центр ШОС по критическим материалам, Энергетический консорциум для развития «зеленой» энергетики, сеть венчурных компаний и фондов для поддержки инновационных проектов, а также электронный портал для налаживания бизнес-контактов и привлечения инвестиций. Эти инициативы направлены на укрепление производственно-логистических цепочек, стимулирование взаимных инвестиций и повышение технологической самостоятельности региона.

Финансовое участие Узбекистана в совместных проектах, включая долю в уставном капитале железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», показывает реальную заинтересованность страны в реализации стратегических инициатив. Упрощение логистических процедур и внедрение цифровых платформ делают Узбекистан ключевым транспортным и инвестиционным хабом Центральной Азии.

Безопасность остается ключевым элементом стратегической модели Ташкента. Предложения по возобновлению Совещания министров внутренних дел, пересмотру Соглашения о борьбе с преступностью и разработке Программы противодействия наркозависимости до 2030 года создают основу для комплексной политики стабильности. Активизация Контактной группы «ШОС – Афганистан» позволяет включать Афганистан в механизм конструктивного диалога, что снижает угрозу региональной дестабилизации. Инициатива по принятию Декларации ШОС по ядерной безопасности усиливает доверие к региону на глобальной арене и поддерживает международные усилия по контролю над распространением оружия.

Особое внимание привлекла инициатива Президента Мирзиёева по вовлечению Афганистана в орбиту взаимодействия ШОС в качестве страны-наблюдателя. Эта дипломатическая инициатива стала отражением стремления Узбекистана к обеспечению долгосрочной стабильности в регионе и получила широкую поддержку со стороны членов организации.

«Мы выступаем за последовательное расширение Организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают свое будущее с ШОС. Убежден, что расширение состава партнеров по диалогу, в том числе за счет государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга», - подчеркнул Президент.

Итоговые документы саммита – Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 года – создают основу для дальнейшего укрепления сотрудничества. Узбекистан показывает, что способен не только участвовать в процессах ШОС, но и формировать их. Страна становится центром экономики, транспорта и технологий в Центральной Азии, а ее инициативы повышают конкурентоспособность национальной продукции и укрепляют партнерство между странами региона.