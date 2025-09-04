Свет! Камера! Мотор! – азербайджанская молодёжь осваивает киноискусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках образовательного проекта для молодежи, организованного в партнёрстве с Союзом кинематографистов Азербайджана (AKİ), проводятся очередные тренинги и семинары, сообщает Trend Life.

Здесь молодые люди, интересующиеся режиссурой, операторским искусством и монтажом, осваивают тонкости профессии под руководством опытных наставников, погружаясь в захватывающий мир кино. Участники получают как теоретические знания, так и практический опыт, углубляясь в мир кинематографа.

Наставниками в этот раз стали:

Исмаил Иман - сценарист, который делится секретами построения драматургии и создания реалистичных персонажей,

Тюркан Гусейн - режиссёр и продюсер, раскрывающая тонкости визуального языка кино и управления съёмочным процессом,

Гаджи Сафаров - кинокритик, который учит смотреть на кино глубже, видеть за кадром не только картинку, но и идею, контекст, художественный замысел.

Молодые участники учатся писать сценарии, снимать сцены, работать с камерой и светом, монтировать отснятый материал - словом, проходят путь от идеи до готового кадра. Всё это сопровождается живым обсуждением, творческой атмосферой и возможностью задать любые вопросы мастерам.

Этот проект - не только шанс освоить азы кинопроизводства, но и возможность найти единомышленников, почувствовать дыхание настоящей съёмочной площадки и, возможно, сделать первый шаг к будущей карьере в мире кино.

